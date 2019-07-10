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رقم الخبر: 258061 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 17:02 الاقسام: دوليات  
السلطات الأفغانية: حان الوقت لإرساء السلام

السلطات الأفغانية: حان الوقت لإرساء السلام

قال الرئيس الأفغانى أشرف غانى اليوم الأربعاء إن الوقت قد حان لإرساء السلام ، وأن الفرصة يجب أن تستغل، كما أكد فى الوقت ذاته أن هذا السلام يجب أن يكون شاملا ويضم جميع الأطراف.
وأوضح غانى - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - أنه لا يمكن أن يكون هناك يوم سلام كل يوم ، ولكن هذا هو وقت السلام لأن الظروف قد تم توفيرها ويجب استغلاها ، محذرا من إضاعة هذه الفرصة ومؤكدا أن العودة إلى الوراء ليست مقبولة وأن بلاده سوف تمضى قدما إلى الأمام فقط.
وفي تعليقه على الخسائر التى تقع في صفوف قوات الأمن، أشار غانى إلى أن هذا يدل على أن ثمن الحرب باهظا جدا وبالتالى يجب إجراء محادثات بين حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية لأنهما طرفا النزاع فى الحرب. 
وحول الانتخابات الرئاسية، أكد غانى أنها ستجرى فى الموعد المقرر لها هذا العام. وفى إشارة إلى زيارته الأخيرة لإسلام أباد، قال الرئيس الأفغانى إن بلاده قد فتحت فصلا جديدا في علاقاتها مع باكستان.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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