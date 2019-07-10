قبل عدّة أيام من استلام تركيا لمنظومة صواريخ اس 400 الروسية، دعت أنقرة لتجنب اتخاذ أي إجراءات تضر العلاقات الثنائية بين البلدين بعد أن أكد ناطق باسم الخارجية الأمريكية أن أنقرة ستواجه عواقب وخيمة بعد استلامها "إس-400".

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية هامي أكسوي يوم الاربعاء: إن التعليقات الصادرة يوم الثلاثاء عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، لم تكن متوافقة مع روح ومحتوى المحادثات التي جمعت رئيسي البلدين في قمة مجموعة "العشرين" الشهر الماضي.

وأضاف أكسوي أن تركيا "تدعو الجانب الأمريكي إلى اجتناب اتخاذ الخطوات الخاطئة التي ستضر بالعلاقات، باستثناء الإجراءات الدبلوماسية والحوار".

وكان أردوغان أكد مؤخرا أن بلاده "من حقها استخدام هذه المنظومات في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك. هذا السلاح للدفاع الجوي، وسنقوم بتشغيله في حال هوجمنا. هذا هو سبب استثمارنا".

وسبق أن أعلن أردوغان أن بلاده ستتسلم منظومات "إس-400" من روسيا في النصف الأول من يوليو، مؤكدا تمسك بلاده بهذه الصواريخ رغم تهديدات الولايات المتحدة.

*تركيا ترفض الانتقادات وتؤكد إصرارها على الحفر قبالة قبرص

من جهتها جدّدت أنقرة رفضها الانتقادات القبرصية والأوروبية، وأعلنت أن سفينة الحفر التركية "ياووز"، قد وصلت إلى مياه شرق قبرص وتستعد للشروع في التنقيب هناك.

وقالت الخارجية التركية: إن جمهورية شمال قبرص منحت شركة النفط الوطنية التركية عام 2011 ترخيصا للحفر، وأن تركيا ستبدأ بالتنقيب "نيابة عن المواطنين الأتراك القبارصة".

وأضافت أن تركيا ترفض تصريحات المسؤولين في قبرص والاتحاد الأوروبي التي وصفت أنشطة الحفر التركية بأنها غير شرعية، معتبرة أنه "من الواضح" أن الاتحاد الأوروبي لن يكون وسيطا محايدا في حل مشكلة قبرص.

وسفينة "ياووز" هي سفينة الحفر التركية الثانية التي ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين، إذ تنشط سفينة "الفاتح" قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل مايو الماضي وبدأت بالحفر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أشار في بيان له الاثنين إلى أن التنقيب التركي عن النفط والغاز قبالة شواطئ قبرص أمر غير شرعي ومثير للقلق، وتصعيد خطير وغير مقبول ينتهك سيادة قبرص.

بدورها، أعربت موسكو عن قلقها إزاء أعمال تركيا في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص، ودعت جميع الأطراف إلى "الامتناع عن خطوات من شأنها أن تتسبب بالتصعيد".

وانضمت إلى هذه الأصوات واشنطن أيضا، حيث أعربت الثلاثاء عن "قلقها العميق" إزاء الخطوات التركية، مطالبة أنقرة بوقف نشاطاتها "الاستفزازية التي تثير التوترات في المنطقة"، كما حثت "جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس".