شقت الأمريكية سيرينا وليامز طريقها إلى الدور قبل النهائي في فردي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس بعد أن خاضت قتالا شرسا في مواجهة مواطنتها أليسون ريسك قبل الفوز بنتيجة 6-4 و4-6 و6-3 على الملعب الرئيسي المكتظ بالجمهور يوم الثلاثاء.

وظلت ريسك متماسكة طيلة مجموعتين في مواجهة الضربات القوية لسيرينا بطلة ويمبلدون سبع مرات لتتعادلا 1-1.

لكن ضربات سيرينا أصبحت أكثر قوة وأكثر تتابعا في المجموعة الحاسمة. واضطرت ريسك المصنفة 55 عالميا للتراجع أمام قوة إرسال وليامز التي تقدمت بفضل ضرباتها الأمامية.

وأظهرت ريسك صلابة بالفعل بعد أن أطاحت بالاسترالية اشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا في الدور السابق.

وأمضت أكثر من تسع ساعات في الملعب قبل أن تتأهل لدور الثمانية وهي أطول فترة زمنية للاعبة لبلوغ هذا الدور منذ 2011.

لكن سيرينا وليامز تبقى كما هي ونجحت في التعافي بشكل رائع من تراجع استمر فترة قصيرة خسرت فيه المجموعة الثانية لكنها استعادت قوتها في المجموعة الثالثة.

وقالت سيرينا ”كنت أحتاج للروح القتالية. لم تمنحني الفرصة لذلك. كنت بحاجة للعودة. هذا ما كان يجب أن أفعله“.

وبعد أكثر من ساعتين من اللعب وصلت سيرينا وليامز لنقطة حسم المباراة بعد أن سددت ريسك ضربة أمامية في الشبكة واستكملت المهمة بضربة إرسال ساحق هي رقم 19 في المباراة لتنهي المواجهة لصالحها وتتأهل لمقابلة التشيكية باربورا ستريتسوفا غير المصنفة التي تغلبت على البريطانية جوهانا كونتا بمجموعتين متتاليتين.

ورغم صعوبة التكهن بنتائج مباريات تنس السيدات بشكل عام فإن سيرينا وليامز تعد استثناء من هذه القاعدة وضمن لها الانتصار الذي حققته يوم الثلاثاء بلوغ الدور قبل النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة 37.

ووصلت اللاعبة الأمريكية إلى دور الثمانية بعدما حققت 96 انتصارا في فردي السيدات في نادي عموم انجلترا بينما يبلغ إجمالي ما حققته باقي اللاعبات السبع المتأهلات لدور الثمانية 80 انتصارا.