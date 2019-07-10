قامت إدارة نادي برشلونة باستغلال تقديم حارس المرمى البرازيلي الجديد نيتو للاجتماع مع وكيل أعماله كيا جورابشيان والذي يعمل وكيلاً للنجم البرازيلي الأخر فيليب كوتينيو من أجل الحديث عن مستقبل الأخير.

ووصل كيا جورابشيان إلى مدينة برشلونة يوم الإثنين ، وقام النادي الكتالوني بتقديم نيتو يوم الثلاثاء ، وفي نفس الوقت اجتمعت الإدارة مع الوكيل بحضور مستشار النادي في البرازيل أندري كوري الذي كان مفتاحاً لانضمام نيتو.

وأكد ممثلو كوتينيو بأن فيليب ما زال سعيداً في برشلونة وأن فكرته تتضمن البقاء في ملعب كامب نو ، إلا أنهم لم يغلقوا باب الرحيل في ظل اهتمام عدة أندية على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ، إلا أن كل شيء يعتمد على انضمام مواطنه نيمار للفريق الكتالوني.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” فإن “بلوجرانا” لن يبيع كوتينيو بأقل من 110 مليون يورو ، وسيتم ذلك في حال تحرك نيمار إلى كامب نو.