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رقم الخبر: 258055 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 16:57 الاقسام: رياضة  
سر تأخر برشلونة في الإعلان عن تعاقده مع جريزمان

سر تأخر برشلونة في الإعلان عن تعاقده مع جريزمان

يواصل نادي برشلونة لكرة القدم مساعيه لتعزيز خط الهجوم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ، وسط تقارير تؤكد اقترابه من ابرام الاتفاق مع انطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وكانت فكرة برشلونة الإعلان في هذا الأسبوع عن التوقيع مع المهاجم الفرنسي بدفع الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد ، لكن يبدو أن الوضع معقد بسبب مشاكل مالية وفقاً لما تؤكده بعض المصادر.
وذكرت صحيفة “آس” اليوم الأربعاء أن برشلونة يواجه مشاكل في الحصول على مبلغ 120 مليون يورو ، حيث كانت النية بدفع هذه القيمة غداً الخميس في مقر رابطة الدوري الإسباني وتأكيد الصفقة بعد ذلك.
ومع ذلك ، فقد أشارت هذه المصادر أن نقص السيولة في نادي برشلونة والمفاوضات مع البنوك للحصول على مبلغ 120 مليون يورو يمكن أن يُعطل خطط التوقيع مع جريزمان ، مما سيؤخر الإعلان حتى يوم الجمعة.
ولهذا السبب ، فقد حاول برشلونة التفاوض مع أتلتيكو مدريد لتقسيط المبلغ ولكن دون جدوى ، ولذلك فقد أكد النادي المدريدي إنه لن يقبل سوى دفع المبلغ كاملاً ، ولا يبدو أن البرسا في وضع يسمح له بذلك.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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