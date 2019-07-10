وكانت فكرة برشلونة الإعلان في هذا الأسبوع عن التوقيع مع المهاجم الفرنسي بدفع الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد ، لكن يبدو أن الوضع معقد بسبب مشاكل مالية وفقاً لما تؤكده بعض المصادر.

وذكرت صحيفة “آس” اليوم الأربعاء أن برشلونة يواجه مشاكل في الحصول على مبلغ 120 مليون يورو ، حيث كانت النية بدفع هذه القيمة غداً الخميس في مقر رابطة الدوري الإسباني وتأكيد الصفقة بعد ذلك.

ومع ذلك ، فقد أشارت هذه المصادر أن نقص السيولة في نادي برشلونة والمفاوضات مع البنوك للحصول على مبلغ 120 مليون يورو يمكن أن يُعطل خطط التوقيع مع جريزمان ، مما سيؤخر الإعلان حتى يوم الجمعة.

ولهذا السبب ، فقد حاول برشلونة التفاوض مع أتلتيكو مدريد لتقسيط المبلغ ولكن دون جدوى ، ولذلك فقد أكد النادي المدريدي إنه لن يقبل سوى دفع المبلغ كاملاً ، ولا يبدو أن البرسا في وضع يسمح له بذلك.