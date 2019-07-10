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رقم الخبر: 258051 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 15:50 الاقسام: سياسة  
اللواء باقري: ردنا على التهديدات سيكون صارماً

اللواء باقري: ردنا على التهديدات سيكون صارماً

اكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، ان رد القوات المسلحة الإيرانية على اي تهديد لإستقرار الأمن في البلاد سيكون رداً صارماً وقاسياً.

واشار اللواء محمد باقري، في كلمة قصيرة له في مدينة تابياد على هامش زيارة تفقدية قام بها إلى الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، إلى ان حضور الشعب وعلماء البلاد بمن فيهم الشيعة والسنة والقوات المسلحة سيفشل أي مؤامرة من قبل الاعداء على الامن المستدام في هذه الحدود.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ان رداً قاسياً وطاحناً سيكون في انتظار من ينوي إلحاق الاذى بأمن البلاد والحدود.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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