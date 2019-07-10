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رقم الخبر: 258044
تاريخ النشر: تموز 10, 2019
الوقت: 16:55
الاقسام: منوعات
فلسطين ليس للبيع
الکلمات المفتاحية
فلسطين
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كاريكتير
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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