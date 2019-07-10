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رقم الخبر: 258043 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 16:56 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران على وشك الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية المعاد تركيبها

إيران على وشك الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية المعاد تركيبها

أعلن رئيس مركز تطوير التقنيات الستراتيجية التابع لمعاونية العلوم والتقنية في رئاسة الجمهورية (اسماعيل قادري فر)، عن تعزيز قدرات الجمهورية الاسلامية في انتاج الأدوية الحيوية؛ مضيفا انها ستحقق قريبا الإكتفاء الذاتي في هذا المجال وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يبذلها الخبراء والشركات القائمة على المعرفة في ايران.

وحول انتاج الأدوية في البلاد، أضاف قادري فر أن هناك في الوقت الراهن حوالي خمسة مشروعات في مجال التقنية الحيوية تقوم بانتاج اللقاحات والأدوية، حيث تنتج أكثر من 97 في المائة من الأدوية اللازمة للبلاد، مردفا: هناك فقط 3 في المائة من الأدوية يتم توفيرها من الخارج.

وأوضح أن معاونية العلوم والتقنية التابعة لرئاسة الجمهورية وبالتعاون مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ومنظمة البيطرة التابعة لوزارة الجهاد الزراعي، وضعت على جدول اعمالها انتاج 100 نوع من مختلف أنواع الأدوية والمواد الأساسية لإنتاج الأدوية إلى جانب الأدوية الخاصة بالإنسان والدواجن وأنواع اللقاحات.

وتابع رئيس مركز تطوير التكنولوجيا الستراتيجية، أننا نهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الأدوية المتطورة المعاد تركيبها خلال العامين المقبلين.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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