نجح مختصون إيرانيون في إنتاج ضمادات حيوية من غشاء الجنين تستخدم في علاج الجروح العميقة.

وثمة غشاء رقيق للغاية في بطن الأم يحيط بالجنين أثناء نموه حيث لا يتعدى سمكه مليمتراً واحداً وله خواص طبية عديدة جعلته عنصراً رئيسياً لعلاج الكثير من الأمراض والإصابات كالجروح المزمنة وعلاج أمراض العين والأوعية الدموية وغيرها.

وعلى الرغم من أن المادة المذكورة تحمل خواصاً مفيدة كثيرة إلا أنه كان يتم التخلص منها في إيران باعتبارها نفاية حيوية لكنها تستخدم حاليا كضمادة حيوية في البلاد وخاصة في قسم العلاج الطبي للأعضاء.

وثمة شركات عديدة من مختلف أنحاء العالم تقوم حاليا بمعالجة المادة المذكورة لكونها ذات استخدامات عديدة في مجال الطب وفي ايران ايضا قامت مؤسسة رويان بإنتاج الضمادات المذكورة مؤخراً وذلك باستخدام الأغشية.

وبعد استلام الاغشية والتحقق من نتائج اختبارت الرقابة النوعية تُرسل العينات إلى بنك خاص للحفاظ عليها.

ويشار إلى أن المؤسسات الطبية الإيرانية المذكورة قادرة على إنتاج أربعة أنواع من غشاء الجنين المعالج أبرزها يسمى (آمي كر).