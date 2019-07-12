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رقم الخبر: 258038 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 15:32 الاقسام: منوعات  
من مكان يحبس الأنفاس.. شاب بريطاني يقدم «أغرب» طلب زواج

من مكان يحبس الأنفاس.. شاب بريطاني يقدم «أغرب» طلب زواج

بات عدد من الشبان يختارون طرقا غريبة وفي بعض الأحيان «استثنائية» لطلب الزواج، وذلك لتخليد هذه اللحظة بالصوت والصورة.

وفي مسعى لتسجيل لحظة لا تنسى، ذكر موقع «تايمز ناو نيوز» أن شابا من بريطانيا راودته فكرة طلب زواج غير مسبوقة، مما جعلها حديث الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق الموقع اقترح كريستيان ريتشاردز الزواج من بيكس مورلي من على ارتفاع 915 مترا، على صخرة مثبتة بين منحدرين صخريين في منطقة نرويجية تدعى «كجيراكبولتن».

وذكر ريتشاردز، البالغ من العمر 33 عاما، في حوار مع صحيفة «ذا صن» البريطانية أن «أغلب الشباب يتخوفون من جواب(لا)، لكنني في الحقيقة كنت متخوفا من شيء آخر».

وتابع: «كنت متخوفا من أن أسقط الخاتم، وبهذا لن نكون قادرين على استرجاعه»، مضيفا «لحسن حظي تلقيت الجواب الإيجابي بشكل سريع، وعدنا إلى المنطقة الآمنة».

من جهتها، قالت مورلي: «كنت مع ريتشاردز في رحلة إلى النرويج ولم تكن لدي أدنى فكرة عما كان يخطط له».

وأردفت قائلة: «منطقة كجيراكبولتن مشهورة بتوافد السياح عليها، لم أكن أتوقع أنه سيختار هذا المكان لطلب الزواج مني".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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