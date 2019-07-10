تألق فريق (MRL)التابع لجامعة آزاد قزوين الإيرانية في السباق العالمي للروبوت في أستراليا عام 2019. ووفقاً للجنة الإعلامية للسباق فإن الفريق المذكور حاز على المركز الأول في أقسام روبوتات لاعبي كرة القدم و(DROP IN) والروبوتات الخاصة بمهمات الإنقاذ والروبوتات الافتراضية التي فاز فيها فريق (سلام) التابع لمدرسة إيرانية والذي شارك في فئة الطلاب الجامعيين بالوصافة أيضاً.

وفاز فريق (MRL) في قسم روبوتات لاعبي كرة القدم ذات الأحجام الصغيرة بالمركز الثالث كما تمكن من الفوز بالمركز الأول في دوري الروبوتات الصناعية بقسم التنافس الفني.

وفي فئة التلاميذ نجح فريق (كاوش) الإيراني ايضا في الاستحواذ على المركز الأول بقسم الروبوتات الخاصة بمهمات الإنقاذ كما حاز على لقب أفضل فريق في العمل الجماعي.

كما حاز فريق مدرسة (الطاقة النووية) الإيرانية على المركز الثالث في قسمي الروبوتات الخاصة بمهمات الإنقاذ ودوري محاكاة كرة القدم بالحاسوب.

وبالمحصل فإن فريق (MRL) التابع لجامعة آزاد قزوين أنهى مسيرته في السباق العالمي للربوت في أستراليا 2019 برصيد 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية في قسم التنافس الرئيسي وميداليتين ذهبيتين في قسم التنافس الفني.