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رقم الخبر: 258030 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 15:19 الاقسام: رياضة  
زلاتان: أنا السلطان وهذه تشكيلتي المفضلة!

زلاتان: أنا السلطان وهذه تشكيلتي المفضلة!

أثار مهاجم فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي لكرة القدم، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الجدل كعادته باختياره تشكيلة مثالية عبر كل العصور، تضم 11 سلطانا.

واختار السلطان إبرا (النرجسي) نفسه فقط في التشكيلة المثالية لكل العصور، وعلاوة على ذلك علق (إبرا) على التشكيلة (بتغريدة) قال فيها: (فريقي المفضل في كل العصور. احتاج فقط لاختيار مدرب. وربما سيكون زلاتان).

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عاما، قد صال وجال في الملاعب الأوروبية، ولعب مع أندية: مالمو السويدي، أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس الإيطالي، إنتر وميلان الإيطاليين، برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يرحل إلى ما وراء المحيطات وينضم إلى صفوف فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، الذي سجل له في موسم 2019، 13 هدفا في 15 مباراة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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