فيلم ايراني قصير يتأهل الى مهرجان دولي في بریطانيا تأهل فيلم «ساتورونون اوشاقلاري» الايراني القصير من اخراج «مهدي آذري» عضو جمعية الشباب السينمائية في مدينة مراغة التابعة لمحافظة أذربايجان الشرقية (شمال غرب إيران) الى مهرجان فيلم «ليفت أف غلوبال نت ورك» ۲۰۱۹ في بريطانيا.