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رقم الخبر: 258029 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 15:20 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم ايراني قصير يتأهل الى مهرجان دولي في بریطانيا

فيلم ايراني قصير يتأهل الى مهرجان دولي في بریطانيا

تأهل فيلم «ساتورونون اوشاقلاري» الايراني القصير من اخراج «مهدي آذري» عضو جمعية الشباب السينمائية في مدينة مراغة التابعة لمحافظة أذربايجان الشرقية (شمال غرب إيران) الى مهرجان فيلم «ليفت أف غلوبال نت ورك» ۲۰۱۹ في بريطانيا.

ويروي فیلم «ساتورونون اوشاقلاري» الايراني قصة مقارنة ظاهرة الحرب مع سلوك بعض الآباء الذين يهملون راحة اولادهم النفسية بتصرفاتهم الحيوانية فيصبح الحياة في نظر الاولاد امرا لايطاق.

وسينطلق مهرجان ۲۰۱۹ LIFT OFF GLOBAL NETWORK السينمائي في ۲۱ تموز /يوليو الحالي في بريطانيا بغية اكتشاف المواهب الشابة والشعبية على الصعيد الدولي.

 

 

 

 

                                                     

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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