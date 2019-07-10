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رقم الخبر: 258028 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 15:20 الاقسام: ثقافة وفن  
عرض ودراسة أعمال المخرجة الإيرانية درخشندة في الهند

عرض ودراسة أعمال المخرجة الإيرانية درخشندة في الهند

خصص مهرجان «جكران» السينمائي الدولي بنسخته العاشرة في الهند جولة سينمائية في قسم سينما العالم لاعمال المخرجة الايرانية البارزة «بوران درخشندة».

ويعرّج المهرجان 19 تموز/یولیو الجاري على أفلام المخرجة «بوران درخشنده» ضمن فعاليته في قسم «السينما العالمية» بالعرض والدراسة.

ويعد مهرجان «جكران-Jagran» السينمائي الدولي بالهند من اكبر المهرجانات على مستوى العالم، لاسيما وأنه يتميز بعرض أعمال أبرز المخرجين من منطقة الشرق الاوسط ، علاوة على أنه يعرض أعمال هؤلاء السينمائيين في 18 مدينة في الهند بشكل متزامن.

وستتم دراسة أعمال المخرجة درخشندة (منتجة وكاتبة سيناريو وباحثة سينمائية أيضا) بحضور الناقد السينمائي الهندي البارز «راجیو مسند» بتاريخ 19 يوليو 2019 في مدينة دلهي بقاعة «سيريفورت»  السينمائية، ومن أفلامها التي ستعرض: «تحت السقف الدخاني»، «صه! البنات لا يصرخن»، «اولاد للأبد»، «الحلم المبلل» وهي اعمال تتطرق الى قضايا اجتماعية منها المتعلقة بالطفل والمرأة .

يشار الى أن أعمال المخرجة السينمائية الايرانية بوران درخشندة عرضت في مهرجانات هندية وحازت اهتماما خاصا من قبل السينمائيين في هذا البلد وباتت من المخرجات المعروفات على الساحة السينمائية الهندية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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