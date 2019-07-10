يشارك فيلمان إيرانيان قصيران وهما «الذبح» و«الدور» في الدورة التاسعة من مهرجان Periferia dell'impero الدولي للأفلام القصيرة في إيطاليا.

الفيلمان الإيرانيان سيتنافسان مع سبعة عشر فيلما آخر من بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا وأستراليا والمملكة المتحدة للحصول على جوائز المهرجان الايطالي الذي تتواصل فعالياته من الثاني عشر حتى الرابع عشر من يوليو / تموز .

فيلم «الدور» القصير من إخراج وتأليف مشترك بين علي عسكري وفرنوش صمدي ومن إنتاج بوريا حيدري أوره يشارك في تمثيل أدواره كل من مينا ساداتي، بابك حميديان، اميررضا رنجبران، ديانا دهقان و بابك كريمي.

«الدور» (نقش) وبالعنوان الانجليزي «The Role» هو انتاج مشترك بين ايران وايطاليا وكان عرضه المحلي الاول في مهرجان طهران للافلام القصيرة بدورته الـ 35 كما تم عرضه في مهرجان «تيرانا» السينمائي الدولي في البانيا ومهرجان مينيمالن للأفلام القصيرة في النرويج والدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم القصير (Flickers Rohde Island) في أمريكا.

فيلم «الذبح» من إخراج وإنتاج آكو زند كريمي وسامان حسين بور وبالتعاون مع جمعية سينما الشباب الإيرانيين يؤدي أدواره فريدون حامدي، شب بو سليماني، محمد قبادي، غفار خالدي، شفيع اميني، سامان عبودي.