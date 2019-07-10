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رقم الخبر: 258025 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 15:28 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلمان إيرانيان يقتنصان جوائز مهرجان «ستارشاين»

فيلمان إيرانيان يقتنصان جوائز مهرجان «ستارشاين»

اقتنص فيلمان إيرانيان قصيران جائزتي أفضل تحرير وأفضل تصوير من مهرجان ستارشاين (Starshine) الدولي للأفلام القصيرة في إيطاليا.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان المهرجان منح جائزة أفضل تحرير للمونتير نيما شاعري لفيلم «تحت الشفرة» من إخراج جاويد فراهاني كما قدم جائزة أفضل تصوير للمصور فرشاد محمدي لفيلم «أنت لا تزال هنا» من إخراج كتايون برمر ومحمد روح بخش.

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة تتنافس شهرياً بشكل أون لاين عبر الإنترنت في مهرجان «ستارشاين» الدولي للأفلام القصيرة في إيطاليا للحصول على جوائز المهرجان.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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