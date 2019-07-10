وتمت زيارة هاردن برعاية شركة أديداس كجزء من زيارته إلى لندن، وظهر هاردن الملقب بـ(اللحية) إلى جانب لاعب نادي أرسنال الشاب رييس ​نيلسون، للمشاركة في تحدي إصابة العارضة مع اللاعب الشاب، قبل أن يسدد اللاعبان بعض الكرات على السلة.

وقد يكون هاردن واحدا من أفضل اللاعبين في العالم، عندما يتعلق الأمر بالتسديد على الشبكة في ملعب لكرة السلة ، إلا أن الحال يختلف عندما يتعلق الأمر بالتسديد بقدميه. وكان جيمس هاردن، قد توج بلقب أفضل لاعب في الدوري موسم 2017-2018، ويعد من أمهر اللاعبين في جيله خاصة في المراوغة، ويمتاز بالخفة وإتقانه للرميات الثلاثية خارج القوس.