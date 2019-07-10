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رقم الخبر: 258024 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 15:14 الاقسام: رياضة  
هل نجح نجم كرة السلة جيمس هاردن بقميص أرسنال في تسجيل الأهداف؟

هل نجح نجم كرة السلة جيمس هاردن بقميص أرسنال في تسجيل الأهداف؟

تواجد جيمس هاردن نجم نادي هيوستن روكتس، ودوري السلة الأمريكي للمحترفين، في ملعب الإمارات الخاص لنادي أرسنال الإنجليزي في العاصمة لندن.

وتمت زيارة هاردن برعاية شركة أديداس كجزء من زيارته إلى لندن، وظهر هاردن الملقب بـ(اللحية) إلى جانب لاعب نادي أرسنال الشاب رييس ​نيلسون، للمشاركة في تحدي إصابة العارضة مع اللاعب الشاب، قبل أن يسدد اللاعبان بعض الكرات على السلة.

وقد يكون هاردن واحدا من أفضل اللاعبين في العالم، عندما يتعلق الأمر بالتسديد على الشبكة في ملعب لكرة السلة ، إلا أن الحال يختلف عندما يتعلق الأمر بالتسديد بقدميه. وكان جيمس هاردن، قد توج بلقب أفضل لاعب في الدوري موسم 2017-2018، ويعد من أمهر اللاعبين في جيله خاصة في المراوغة، ويمتاز بالخفة وإتقانه للرميات الثلاثية خارج القوس.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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