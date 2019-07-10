  • الأربعاء ٧ ذی قعده ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 258022 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 15:10 الاقسام: رياضة  
طلب (قياسي) على تذاكر (يورو 2020)

طلب (قياسي) على تذاكر (يورو 2020)

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء، إنه تلقى 14 مليون طلب من أجل تذاكر بطولة أمم أوروبا 2020 خلال أول 3 أسابيع من فتح باب البيع، وهو رقم قياسي للبطولة.

وفي المرحلة الأولى لمبيعات التذاكر التي تستمر شهرا وبدأت في 12 يونيو، كانت هناك 1.5 مليون تذكرة متاحة للعامة ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي (المشجع أولا) التي يتبعها من أجل البطولة.

وتقام بطولة (يورو 2020) المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 مدينة حول أوروبا، لأول مرة، احتفالا بالذكرى ال 60 لانطلاق المسابقة.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن أعلى طلب على التذاكر بين المشجعين المحليين كان في سان بطرسبرج ولندن وبودابست، إذ كانت أكثر من 50 في المئة من التذاكر المطلوبة في هذه المدن من مشجعي الدول المستضيفة، وفق ما ذكرت (رويترز).

وتم طلب 1.3 مليون تذكرة للمباراة النهائية بإستاد ويمبلي، بينما اجتذبت مباراتا الدور قبل النهائي على الملعب نفسه 1.5 مليون طلب في المجمل.

وتباع المرحلة الأولى من التذاكر بموقع البطولة على الإنترنت حتى الساعة 12 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة المقبل.

وتبدأ المرحلة التالية من بيع التذاكر في ديسمبر، بعد سحب قرعة البطولة يوم 30 نوفمبر، إذ يطرح الاتحاد الأوروبي مليون تذكرة لمشجعي الدول المشاركة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/5781 sec