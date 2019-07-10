قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء، إنه تلقى 14 مليون طلب من أجل تذاكر بطولة أمم أوروبا 2020 خلال أول 3 أسابيع من فتح باب البيع، وهو رقم قياسي للبطولة.

وفي المرحلة الأولى لمبيعات التذاكر التي تستمر شهرا وبدأت في 12 يونيو، كانت هناك 1.5 مليون تذكرة متاحة للعامة ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي (المشجع أولا) التي يتبعها من أجل البطولة.

وتقام بطولة (يورو 2020) المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 مدينة حول أوروبا، لأول مرة، احتفالا بالذكرى ال 60 لانطلاق المسابقة.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن أعلى طلب على التذاكر بين المشجعين المحليين كان في سان بطرسبرج ولندن وبودابست، إذ كانت أكثر من 50 في المئة من التذاكر المطلوبة في هذه المدن من مشجعي الدول المستضيفة، وفق ما ذكرت (رويترز).

وتم طلب 1.3 مليون تذكرة للمباراة النهائية بإستاد ويمبلي، بينما اجتذبت مباراتا الدور قبل النهائي على الملعب نفسه 1.5 مليون طلب في المجمل.

وتباع المرحلة الأولى من التذاكر بموقع البطولة على الإنترنت حتى الساعة 12 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة المقبل.

وتبدأ المرحلة التالية من بيع التذاكر في ديسمبر، بعد سحب قرعة البطولة يوم 30 نوفمبر، إذ يطرح الاتحاد الأوروبي مليون تذكرة لمشجعي الدول المشاركة.