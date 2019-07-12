وحضر المستشار الثقافي الإیراني لدی الیونان في جامعة «أرسطو» حیث ناقش التعاون الثنائي بما فیه تنظیم معرض قرآني مشترك.

وناقش حلمي مع مسؤولي الجامعة أبعاد التعاون الثنائي منها المنح الدراسیة وتعزیز اللغة الفارسیة في الجامعات والمجال التعلیمي بشكل عام وتوفیر المصادر الإسلامیة والشیعیة.

یذكر أن مدینة تسالونیكي هي أكبر وأقدم مدینة یونانیة بعد العاصمة أثینا وتستضیف العدید من المؤتمرات والمهرجات الدولیة منها المعرض الدولي الیوناني للكتاب، والمعرض الدولي الیوناني للتجارة والمهرجان الدولي للفیلم وعشرات المهرجانات الأخری.

كما ان جامعة أرسطو تستضیف أكبر عدد من الطلاب الأجانب لدی الیونان وتستضیف مئات الآلاف من السیاح سنویا.