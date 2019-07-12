  • الجمعة ٩ ذی قعده ١٤٤٠
  • الجمعة , يوليو 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 258021 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 15:28 الاقسام: ثقافة وفن  
تعاون إیراني ـ یوناني في المجال التعلیمي والجامعات
وتنظیم معرض قرآني مشترك

تعاون إیراني ـ یوناني في المجال التعلیمي والجامعات

زار المستشار الثقافي الإیراني لدی الیونان «محمد علي حلمي» جامعة أرسطو بمدينة «تسالونيكي»، أكبر جامعة یونانیة بعد جامعة أثینا.

وحضر المستشار الثقافي الإیراني لدی الیونان في جامعة «أرسطو» حیث ناقش التعاون الثنائي بما فیه تنظیم معرض قرآني مشترك.

 وناقش حلمي مع مسؤولي الجامعة أبعاد التعاون الثنائي منها المنح الدراسیة وتعزیز اللغة الفارسیة في الجامعات والمجال التعلیمي بشكل عام وتوفیر المصادر الإسلامیة والشیعیة.

یذكر أن مدینة تسالونیكي هي أكبر وأقدم مدینة یونانیة بعد العاصمة أثینا وتستضیف العدید من المؤتمرات والمهرجات الدولیة منها المعرض الدولي الیوناني للكتاب، والمعرض الدولي الیوناني للتجارة والمهرجان الدولي للفیلم وعشرات المهرجانات الأخری.

كما ان جامعة أرسطو تستضیف أكبر عدد من الطلاب الأجانب لدی الیونان وتستضیف مئات الآلاف من السیاح سنویا.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 10/3848 sec