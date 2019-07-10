الاستعدادات للموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز بدأت، ومعها شرع مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، في تحفيز لاعبيه، لعدم تكرار (سيناريو) الموسم الماضي.

وكان أبناء كلوب قريبين من التتويج بلقب (البريمرليغ) الموسم الماضي، قبل أن يخطفه منهم فريق مانشستر سيتي، بفارق نقطة واحدة فقط، حسمت اللقب في الجولة الأخيرة.

لكن مجهودات رفاق النجم المصري محمد صلاح لم تذهب أدراج الرياح، إذ أنهوا الموسم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، عقب فوزهم في المباراة النهائية على توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين.

وقالت صحيفة (ميرور) البريطانية إن كلوب أخبر لاعبيه بأن (مهمة غير منجزة) تنتظرهم هذا الموسم، وهي حمل لقب الدوري الإنجليزي، بعد إهداره في اللحظات الأخيرة من الموسم الماضي.

وتابعت الصحيفة أن كلوب أوضح للاعبيه، خلال اجتماعه بهم صباح يوم أمس الاول الثلاثاء، أن الهدف هذه المرة هو (البريميرليغ).

ولم يحقق ليفربول لقب الدوري منذ موسم 1989-1990، أي أن الموسم المقبل سيكمل 30 عاما من دون اللقب الثمين.

وقال لاعب (الريدز)، جو غوميز (يمكن أن نكون سعداء بما حققناه خلال الفترة السابقة، لكن عملا كثيرا ينتظرنا لإنهاء مهمتنا على أكمل وجه).

وأضاف (الدوري الإنجليزي هو ما نريد الحصول عليه هذه السنة، والمدرب قال لنا ذلك بعبارة صريحة خلال اجتماعه بنا).وأردف قائلا (للوصول إلى هدفنا، لا يجب أن نستحضر ما وقع العام الماضي، علينا أن نعمل بجد مرة أخرى).