قال رئيس منظمة الشؤون الطلابية (مجتبى صديقي): انه خلال الدورة الاخيرة من منافسات يونيورسياد ۲۰۱۹ شهد حضور الفتيات الايرانيات في المنافسات زيادة ملحوظة.

واضاف صديقي خلال تفقده الوفد الطلابي الايراني المشارك في منافسات يونيورسياد ۲۰۱۹ في مدينة نابولي الايطالية ان النتائج التي احرزها الوفد الطلابي كانت تفوق التوقعات وخاصة في الرماية متمنيا استمرارية الانتصارات حتى نهاية المنافسات.

وقال ايضا ان مشاركة الفتيات الايرانيات في الدورة الثلاثين لمنافسات يونيورسياد ۲۰۱۹ شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بدوراته السابقة. وبدأت منافسات يونيورسياد ۲۰۱۹ (طلاب الجامعات) في ۳ تموز/يوليو الحالي وتستمر لغاية ۱۴ من هذا الشهر.