أن «سید أحمد میرخاني» هو خطاط إیراني یعمل في مجال فنّ الخط وكتابة المصحف الشریف منذ 50 عاماً.

وعمل لـ 11 عاماً علی التوالي علی خطّ ثالث مصحف یخطّه بیده طوال حیاته وهو المصحف الذي یطمح من خلاله الی تحقیق حلمه الذي یرنو الی كتابة مصحف یكون سهل القراءة لجمیع الراغبین.

وقال: انه كان یرغب في كتابة خط النستعلیق الإیراني منذ صغره ولازال یمارس كتابته.

وفي معرض حدیثه عن أعماله الفنیة، قال: إنه كتب العدید من المصاحف والكتب الصغیرة والكبیرة الدینیة والأدبیة بطلب من بعض المطابع.

وأردف «سيد أحمد ميرخاني» قائلاً انه قام بكتابة مصحفین بطریقتین مختلفتین ولكنهما یتشابهان في سهولة القراءة.

وفیما یخص آخر مصحف قام بكتابته قال: انه كتب هذا المصحف بخط النستعلیق وهو خط یختص باللغة الفارسیة لأنه یسهل عملیة كتابة المفردات القصیرة المكونة من 5 حتی 6 أحرف فقط.

وإستطرد قائلاً: ان المفردات العربیة القرآنیة مكونة من 6 أحرف حتی 12 حرفاً ورغم هذا قام بكتابتها بخط النستعلیق.

وحول إنتشار ظاهرة تعلیم الخط والكتابة، قال: ان هذه الظاهرة في إشاعة وإنتشار مستمر لأن سابقاً كان الناس لدیهم خط جید وحتی الذین لم یكونوا متعلمین جیدا كانوا یكتبون جیداً ولكن الآن لا تجد كتابة جمیلة حتی لدی المتعلمین ولهذا یجب ممارسة تعلم الخط.

هذا ویذكر أن سید أحمد میرخاني مولود عام 1939 م ویعمل في مجال الخط منذ طفولته وتوارث المهنة من جده «سید حسین فصیح».