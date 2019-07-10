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رقم الخبر: 258013 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 15:20 الاقسام: سياحة  
«درميان».. قلعة من قلاع العلم والدين في خراسان الجنوبية
وقرية «بجد» مشهورة بمراقد الأولياء

«درميان».. قلعة من قلاع العلم والدين في خراسان الجنوبية

من أهم مناطق أهل السنة في خراسان الجنوبية، منطقة «درميان» بما فيها المدن، كمدينة «الأسدية» و«قهستان» و«طبس مسينا»، يبلغ عدد سكان هذه المنطقة حسب إحصائية 1432 إلى أكثر من خمسين ألفا. المساجد القديمة وكذلك المدارس العلمية القديمة في منطقة «درميان» تشهد بأنها كانت قلعة من قلاع العلم والدين في هذه المنطقة.

 إن جامع درخش، وجامع هندوالان وكسك، ومعهد قهستان للعلوم الشرعية، من أهمّ المباني التاريخية التي تحمل لنا عن ماضيها دروس العزة والعلم والمعرفة.

قرية «آواز» و«آبغرم» و«خيرآباد» و«نوغاب»، تعتبر من أبرز القرى في منطقة «درميان».

قرية «بجد»

قرية «بجد» تبعد مسافة 8 كلم من مدينة «بيرجند». هذه القرية من أقدم القرى في هذه المنطقة، وسكّانها من أهل السنة قديما وحديثا، وفيها مدفن العالم الشهير «عبد العلي البيرجندي الحنفي».

يقال إن ثلاثة من صحابة رسول الله(ص) مدفونون في مقبرة هذه القرية التاريخية، كما أن السلطان زيد، من أحفاد السلطان إبراهيم رضا (الذي هو من أحفاد موسى الكاظم رحمه الله) دفن في «بجد»، وفيها أيضا ضريح ينسب إليه. توجد في القرية أيضا مساجد تاريخية، أبرزها مسجد «أزبك» الذي يعود إلى العهد التيموري، كما أن مقبرة «بجد» المشهورة بمقبرة أولياء الله، يرقد فيها عرفاء وأولياء وعلماء كبار.

                             

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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