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رقم الخبر: 257999 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 11:02 الاقسام: سياسة  
مستشار الرئيس الفرنسي يجري اليوم محادثات في طهران حول الاتفاق النووي

مستشار الرئيس الفرنسي يجري اليوم محادثات في طهران حول الاتفاق النووي

من المقرر ان يجري مستشار الرئيس الفرنسي في الشؤون الدبلوماسية امانوئيل بون محادثات في طهران اليوم الاربعاء حول تنفيذ البلدان الاوروبية التزاماتها في الاتفاق النووي.

وسيلتقي بون في زيارته لطهران أمين المجلس الاعلى للامن القومي الادميرال علي شمخاني كما سيلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومساعده عباس عراقجي اليوم الاربعاء.

ومن المقرر ان يبحث بون خلال هذه اللقاءات أحدث التطورات على صعيد تنفيذ تعهدات البلدان الاوروبية في الاتفاق النووي وآليات مواجهة الحظر الاميركي الاحادي.

وأعلنت طهران خلال الاسبوع الجاري أن تنفيذها للتعهدات السابقة في الاتفاق النووي رهن بتنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتهما في الاتفاق.

يشار الى ان ايران اعلنت يوم الاحد الماضي تنفيذ المرحلة الثانية في تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي وفق قرار صادر عن المجلس الاعلى للامن القومي الايراني.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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