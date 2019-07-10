  • الأربعاء ٧ ذی قعده ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257998 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 11:00 الاقسام: سياسة  
توقيع مذكرة تعاون بين ايران وسوريا

توقيع مذكرة تعاون بين ايران وسوريا

وقع وزير العمل والتعاون الايراني محمد شريعتمداري مذكرة للتعاون المشترك في مجال العمل مع وزير الشؤون الاجتماعية السورية ريما قادري.

وأعرب شريعتمداري عن ارتياحه لتوقيع المذكرة معتبرا انها وثيقة مهمة وتمثل خارطة طريق بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة.

من جهتها اعربت الوزيرة السورية عن ارتياحها لزيارة ايران وقالت انها اجرت خلال اليومين الماضيين جولات ميدانية مكثفة معربة عن اعتقادها بان ايران قطعت خطوات مهمة في مجال تدريب الكوادر البشرية في مجالات المهارات الفنية والحرفية.

واضافت: لقد توصلنا الى خارطة طريق للتعاون المشترك وسنسعى مستقبلا باتخاذ خطوات عملية بتعزيز علاقات التعاون بين طهران ودمشق.

وتتضمن وثيقة التعاون التي وقعها الوزيران شريعتمداري وقادري، تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات العلمية والتعاون الفني والتقني بين الوزارتين في مجالات الرخاء الاجتماعي وتنمية القرى وتوفير رؤوس الاموال الصغيرة وفرص العمل .

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6929 sec