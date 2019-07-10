بحث مسؤولون من الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا في طهران امس الثلاثاء، بشان تشكيل لجنة الدستور السوري وفريق عمل تبادل المعتقلين والمخطوفين.

وحضر الاجتماع كبير مساعدي الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة كبير المفاوضين الايرانيين في قضايا سوريا واليمن علي اصغر حاجي وممثل الرئيس الروسي في الشأن السوري الكسندر لافرنتيف ومساعد الخارجية الروسي سيرغي فرشنين والوفد المرافق.

وفي هذا الاجتماع الذي استغرق 3 ساعات جرى البحث حول تشكيل لجنة الدستور السوري وفريق العمل لتبادل المعتقلين والمخطوفين وعقد الاجتماع القادم لمسيرة آستانا في مدينة نورسلطان بكازاخستان يومي 1 و 2 اب /اغسطس القادم وكذلك اجتماع القمة القادم للدول الضامنة لمسيرة آستانا.

كما بحث خاجي وفرشنين حول احدث تطورات اليمن وضرورة انهاء ازمتها ومن ضمنه تفيذ توافقات ستوكهولم.