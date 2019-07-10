*أكثر من 30 صريعا من الغزاة في كسر زحفين بعسير *تدمير طقم محمل بالمرتزقة بصاروخ موجه في البيضاء

بعدد من الدرون

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة بصنعاء العميد يحيي سريع أن سلاح الجو المسير نفّذ عمليات واسعة باتجاه محطة كهرباء تهامة ومطار أبها السعودية.

وأكد أن سلاح الجو المسير استهدف محطة الكهرباء بعدد من طائرات قاصف 2k وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة، مضيفاً أن هجوم سلاح الجو المسير على المطار أبها تسبب في تعطيل الملاحة الجوية فيه.

واستهدفت العملية الأولى مطار أبها الدولي بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافاً عسكرية أخرى، وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار، بحسب ما أكده بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

والعملية الأخرى استهدفت محطة تهامة للكهرباء بعددٍ من طائرات قاصف 2k وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة.

واعتبر البيان أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تحالف قوى العدوان الذي شن خلال 48 ساعة الماضية 32 غارة جوية على مناطق متفرقة من البلاد سقط على إثرها شهداء وجرحى.

إلى ذلك تمكن الجيش واللجان الشعبية مساء الإثنين من كسر زحفين واسعين لمرتزقة الجيش السعودي قبالة علب وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح، فيما نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقعهم في مجازة بعسير.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحفين واسعين لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

وأوضح المصدر أن أكثر من 30 مرتزقا قتلوا وجرحوا خلال محاولتهم الزحف على مواقع الجيش واللجان، مشيرا إلى أن وحدة الهندسة ضاعفت من خسائرهم ولم يحققوا أي تقدم رغم مساندة طيران العدوان الحربي والأباتشي.

ولفت المصدر أن وحدة ضد الدروع استهدفت بصاروخ موجه تجمعا للمرتزقة بذات الجبهة أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي السياق ذاته ذكر المصدر ذاته أن المجاهدين هاجموا مواقع لمرتزقة الجيش السعودي واستهدفوا تجمعات لهم بصاروخي زلزال1 في مجازة.

كما أغار الجيش واللجان الشعبية الثلاثاء على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي واستهدفوا تجمعات لهم بصاروخ زلزال1 بعسير، فيما أفشلوا محاولة تسلل لهم شرق الدود بجيزان وكبدوهم خسائر في صفوفهم.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الغربية، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولفت المصدر أن وحدة الاسناد الصاروخي للجيش واللجان استهدفت بصاروخ زلزال1 تجمعات المرتزقة في مجازة الشرقية.

وفي السياق ذاته أوضح المصدر أن المجاهدين أفشلوا محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل الدود بجيزان وكبدوهم خسائر في الأرواح.

ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة بهم زرعتها وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان قبالة جبل قيس بذات المحور.

يذكر أن المجاهدين نفذوا عمليتين هجوميتين الإثنين على مواقع للمرتزقة قبالة جبل قيس وشرق جبل جحفان بجيزان وكبدوا المرتزقة قتلى وجرحى فيما لاذ عدد منهم بالفرار.

بموازاة ذلك تمكن الجيش واللجان الشعبية الثلاثاء من إحراق طقم لمرتزقة العدوان يحمل مرتزقة في جبهة الزاهر بالبيضاء.وأفاد مصدر عسكري أن وحدة ضد الدروع للجيش واللجان الشعبية استهدفت بصاروخ موجه طقم محمل بمرتزقة في جبهة الزاهر.

وأوضح المصدر أن كل من كان على متن الطقم من المرتزقة قتلوا وجرحوا أثر استهداف آليتهم بصاروخ موجه.

هذا وأفاد مصدر عسكري عن مصرع وإصابة أعداد من مرتزقة الجيش السعودي إثر استهداف 3 آليات بقذائف المدفعية شرق الدود.

وفي سياق منفصل تمكن الجيش واللجان الشعبية من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي على مواقعهم شرق الدود وكبدوهم خسائر في الأرواح.