وقالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، في إحصائية لضحايا التصعيد العسكري الذي يدخل شهره الرابع على التوالي في طرابلس "قتل 1048 شخصا بينهم 106 مدنيين، وأصيب 5558 آخرون، بينهم 289 مدنيا".

وأوضحت المنظمة أنها "تواصل إرسال الأطباء، والإمدادات الطبية، لمساعدة ودعم المستشفيات"، لافتة إلى أن فرقها الطبية أجرت "1700 عملية جراحية خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

​وتشهد مناطق في طرابلس وما حولها معارك مسلحة منذ 4 أبريل/ نيسان الجاري، على أثر إطلاق القيادة العامة لقوات الحفتر، عملية عسكرية في العاصمة طرابلس، والتي توجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.