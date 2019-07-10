أصدرت محكمة سودانية، الثلاثاء، أمرا قضائيا بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، وذلك بعد انقطاعها لمدة استمرت نحو شهر.

وأصدرت المحكمة أمرا نهائيا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي "زين"، كما أصدرت أمرا آخرا لشركتي "إم تي إن" و"سوداني" بإرجاع الخدمة، لحين البت في أمر القضية.

وجرى قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة، في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، تزامنا مع فض الاعتصام الذي أقيم أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

من جهة اخرى تحدث نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، عن رئاسة السودان خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي.

وحسم حميدتي موقفه نهائيا من الترشح لرئاسة السودان، وقال، إنه لا يرغب أن يكون رئيسا للسودان، وأنه لا يوجد خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، حسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

وكان حميدتي قد اعترف في مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ونشرتها، بطموحه للسلطة في بلاده.