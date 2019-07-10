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رقم الخبر: 257991 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 23:19 الاقسام: عربيات  
روسيا ومصر تناقشان الاستئناف الكامل للرحلات الجوية

روسيا ومصر تناقشان الاستئناف الكامل للرحلات الجوية

أجتمع رئيس هيئة الملاحة الجوية الفيدرالية الروسية، ألكسندر نيرادكو، مع السفير المصري لدى موسكو إيهاب نصر، حول إمكانية الاستئناف الكامل للرحلات الجوية بين روسيا ومصر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات الرئيسية للاستئناف الكامل للخدمة الجوية وتم تحديد مجالات وإجراءات رئيسية تهدف إلى تطوير التعاون في مجال الطيران المدني، مما سيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية العلاقات الثقافية بين البلدين".

وأفادت الهيئة في بيانها، بأن تمت مناقشة زيارة المتخصصين الروس إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين بهدف التعرف على الإجراءات التي تضمن أمن الطيران".

وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أنه يتوقع استئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية خلال وقت قريب.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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