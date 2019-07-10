رد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على خطاب ترامب، الذي وجه فيه الشكر إلى الدوحة، بحديثه عن التعاون والاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة.

وقال أمير قطر في في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها وزير المالية، ستيفن منوتشين، موجها كلماته إلى ترامب: "الولايات المتحدة وقطر، شريكان وحليفان وصديقان، فنحن نعمل معا على القضاء على الإرهاب ومصادر تمويله، وضمان عالم أكثر سلما وأمانا، وأعتقد أن توسعة قاعدة العديد أبرز دليل".

وتابع تميم بن حمد آل ثاني في كلمة نقل نصها موقع "فاكت بيز""ينبغي أن تكونوا جميعا سعداء، خاصة أنت سيادة الرئيس (ترامب)، عندما تسمع أن هناك عجزا تجاريا بين بلدينا، وأننا من يدعم هذا العجز ويدعم اقتصاد الولايات المتحدة، فنحن نتطلع إذن لاستمرار هذه الشراكة والتحالف والصداقة بين بلدينا".

واستمر: "قطر واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في الشرق الأوسط، والشركات الأمريكية جزء من نجاح قطر وتطورها، ولدينا تاريخ طويل في تبادل الخبرات والموارد والنفط والغاز، لذلك بلدينا من كبار مصدري الطاقة في العالم".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد شكر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما وصفه من دعم واستثمارات كبيرة بين البلدين، مشيرا إلى حدث لم يره الناس منذ فترة طويلة.