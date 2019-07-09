أعلن رئيس اللجنة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، علي مؤيدي خرم آبادي، ان الأنشطة المتعلقة بإنتاج العملة الرقمية الافتراضية الـبيتكوين في ايران نعتبرها غير قانونية ونتصدى لها في حال الكشف عنها.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين، الاثنين، على هامش الاجتماع الـ29 للجنة الإعلام والدعاية الاقتصادية في البلاد، قال مؤيدي خرم آبادي: لقد تباحثنا خلال الاجتماع حول موضوع الـبيتكوين، وسيتم في غضون الأيام القادمة عقد اجتماع للجنة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة بحضور مندوبين عن جميع الأجهزة المسؤولة للتصدي لهذه الأنشطة غير القانونية التي لوحظت مزاولتها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مؤيدي خرم آبادي بأنه سيتم التصدي جدياً لمثل هذه الأنشطة، وأضاف: ان هنالك بعض الأفراد يزاولون أنشطة باستخدام العملة الرقمية الـبيتكوين وهو أمر غير قانوني ولابد من التصدي له وسيتم تحديد السياسة التي سيتم إتباعها في هذا المجال خلال الاجتماع المرتقب المشار إليه.

من جانبه، أكد رئيس نقابة صناعة الكهرباء عن إقتراح وزارة الطاقة الايرانية تعرفة لعملية تعدين (إستخراج) العملة الرقمية بيتكوين.

وأوضح علي بخشي، في تصريح له، ان وزارة الطاقة اقترحت فرض التعريفة الكهربائية التصديرية على معدني العملات الرقمية، أي بواقع 7 سنتات للكيلوواط الواحد. وبيّن ان نقابة صناعة الكهرباء ترى في تعدين البيتكوين فرصة مؤاتية لكسر الحظر الأميركي، منتقداً إفادة المعدنين من أسعار الكهرباء الرخيصة المدعومة حكومياً في ايران.