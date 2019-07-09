إختُتم مساء الاثنين مؤتمر الاطراف الافغانية للسلام الذي عُقد في الدوحة على مدى يومين برعاية قطرية ألمانية، حيث إتفق المشاركون في المؤتمر على خريطة طريق.

من جهتها أعلنت الخارجية القطرية ان المؤتمر قد "نجح"، وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب وفض المنازعات مطلق بن ماجد القحطاني، في كلمة ألقاها في اختتام المؤتمر مساء الاثنين: "التقى أكثر من 60 أفغانيا يمثلون جميع أطياف المجتمع الأفغاني بمن فيهم النساء و"طالبان" وممثلون عن الحكومة، واجتمعوا بصفتهم الشخصية ولأول مرة لمناقشة سبل إنهاء الصراع في أفغانستان وتحقيق السلام فيه، حيث تناولوا على مدار يومين مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها حقوق المرأة والأقليات ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والسجناء وانسحاب القوات الأجنبية والمستقبل السياسي لأفغانستان".

وأضاف: "نحن اليوم نشعر بسعادة غامرة لتوصلهم لبيان مشترك كخطوة أولى للسلام، كما نشكرهم على دعمهم للمحادثات الجارية في دولة قطر والتي يعتبرونها مهمة وإيجابية في إنهاء الصراع الدائر في أفغانستان".

وفي البيان الختامي تعهد المشاركون في المؤتمر بإعداد "خريطة طريق للسلام والحد من العنف" والعمل على عودة المهجرين ورفض تدخل القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية الأفغانية.

واتفقت عشرات الشخصيات الأفغانية تمثل كلاً من جماعة طالبان والحكومة والمعارضة والمجتمعِ المدني على إعداد خارطة طريق للسلام في أفغانستان.

وفي ختام المؤتمر الذي شاركت فيه نحو سبعين شخصية تمثل جميع التوجهات صدر بيان تعهد بإعداد خارطة طريق للسلام في بلادهم رغم ان طالبان ما زالت تعتبرها مفاوضات غير رسمية.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل الشاهين: "كانت هذه محادثات غير رسمية. البيان كان إستجابة لمطلب جماعي لهذا المؤتمرالذي إستمر يومين. جميع الأطراف طالبت أيضاً بالحد من عدد الضحايا المدنيين وسحب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان وهذا ما اتفق عليه في موسكو".

ووفق البيان فقد وعد المندوبون الأفغان بالحدّ من العنف والعمل على عودة المهجرين ورفض تدخّل القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية الأفغانية اضافة الى ضمان حقوق المرأة في شتى المجالات. وعلى الرغم من ان البيان لا يعد إتفاقا لكنه يشكل أساسا لبدء النقاش.

وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب وفض المنازعات، مطلق بن ماجد القحطاني: "لابد أن يتم التوافق علي ماتبقي من نقاط خلافية ونحن نعتقد بأن الفجوة الآن أصبحت صغيرة بين اميركا وطالبان".

وبدءاً من أمس استؤنفت المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة حول نقاط أساسية منها إنسحاب القوات الاميركية من أفغانستان.

وقال نائب رئيس مجلس السلام الأعلى في افغانستان نادر نعيم: "نعتقد أكثر من أي وقت مضى انه سيكون هناك إتفاق. خاصة الآن أن طالبان والأميركيين قريبون جدا من التوصل إلى إتفاق. سيتم حل الكثير من الخلافات. إنها مسألة وقت فقط".

ومحادثات الدوحة هي ثالث لقاء من هذا النوع بين طالبان وسياسيين أفغان عقب اجتماعين عقدا في موسكو في أيار/مايو وشباط/فبراير الماضيين.