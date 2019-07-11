وأوضح عزت الله صادقي، في تصريح له الثلاثاء، ان المنتجات صدرت لدول الجوار ومنطقة الخليج الفارسي. ولفت الى أن المنتجات شملت الخضار والفواكه الصيفية وغيرها التي تزرع في المحافظة التي صدرت 10ر1 مليون طن بقيمة 913 مليوناً و906 آلاف دولار في السنة التصديرية السابقة المنتهية 20 مارس/ آذار 2019.