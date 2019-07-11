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رقم الخبر: 257983 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 17:27 الاقسام: اقتصاد  
محافظة خوزستان تصدّر منتجات بقيمة 81 مليون دولار لدول الجوار

محافظة خوزستان تصدّر منتجات بقيمة 81 مليون دولار لدول الجوار

أعلن المدير التجاري بمنظمة زراعة محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) عن تصدير منتجات بـ 7ر81 مليون دولار لدول الجوار خلال 3 شهور فترة 21 مارس/ آذار حتى 21 يونيو/ حزيران 2019.

وأوضح عزت الله صادقي، في تصريح له الثلاثاء، ان المنتجات صدرت لدول الجوار ومنطقة الخليج الفارسي. ولفت الى أن المنتجات شملت الخضار والفواكه الصيفية وغيرها التي تزرع في المحافظة التي صدرت 10ر1 مليون طن بقيمة 913 مليوناً و906 آلاف دولار في السنة التصديرية السابقة المنتهية 20 مارس/ آذار 2019.

 

 
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