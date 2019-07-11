* دبلوماسي ايراني: الوكالة الذرية أكدت رفع ايران مستوى التخصيب فوق 3.67 % * السفير الايراني في بيلاروسيا: سنبقى في الإتفاق النووي إن التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها * موسكو لا تستبعد إتصالات على مستوى الوزراء لإنقاذ الإتفاق النووي مع إيران

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: إن ايران برفعها مستوى التخصيب لا تخرق إتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وموسكو لا تستبعد إستمرار طهران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

وأضاف لافروف للصحفيين: إن موسكو مستعدة للقاء "الخماسية" وإيران لمناقشة خطة العمل المشتركة للبرنامج النووي الإيراني على مستوى الوزراء عند التوصل لإتفاق حول ذلك.

وأكد لافروف أنه "يوجد إقتراح لعقد إجتماع على مستوى الوزراء، سنكون مستعدين لذلك، ولكن على أساس أنه من الضروري عقد مثل هذا الإجتماع وبحوزتنا إتفاقيات محددة، وحتى الآن لم يتم النظر بأي إتفاقيات".

وتابع لافروف فيما يخص تخصيب ايران لليورانيوم: "بالطبع، نحن لسنا مهتمين بتأزم وتفاقم الوضع حول إيران وفي تلك المنطقة بشكل عام. ونتوقع أن تبدي إيران ضبط النفس، لكن لا يمكننا أن نغض الطرف عن حقائق موضوعية، وهي أن إيران عندما بدأت الآن في تخصيب اليورانيوم ما فوق 3.67 بالمئة إلى 5 بالمئة كبداية، وبعد ذلك ستحاول على الأرجح القيام بذلك مجددا- فهي بذلك لا تنتهك معاهدة عدم الإنتشار أو إتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو البروتوكول الإضافي لهذا الإتفاق".

هذا وأعلن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، بان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد رفع ايران مستوى تخصيب اليورانيوم عن 3.67 بالمائة وان النسبة بلغت 5ر4%.

وکان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي قد أعلن الاثنين بان ايران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم الى أكثر من 3.67 بالمائة، لافتا الى ان من خيارات الخطوة الثالثة التخصيب بنسبة 20 بالمائة.

وفي بيلاروسيا أكد السفير الايراني مصطفى اويسي بأن طهران أعلنت مرارا بأنها ستظل ملتزمة بالإتفاق النووي ان إلتزمت الأطراف الأخرى به.

وقال السفير اويسي في تصريح أدلى به لوكالة "اينترفاكس زاباد": انه وفي إطار إتفاق متعدد الأطراف يكون الجميع ملزمين بالوفاء لتعهداتهم وليس من المنطقي ان يلتزم أحد الأطراف فقط بالإتفاق.

وأوضح بأن إجراءات ايران الأخيرة التي أتخدتها في إطار الخطوتين الاولى والثانية لخفض تعهداتها تأتي تماما في إطار النصوص والصلاحيات الممنوحة لها وفق البندين 26 و36 من الإتفاق النووي علما بان ايران إنتظرت عاما كاملا لتنفذ الأطراف الأخرى إلتزاماتها من دون مبادرة عملية تذكر من قبل هذه الاطراف خلال هذه الفترة.

وأشار السفير الايراني الى إسقاط ايران لطائرة التجسس الاميركية المسيّرة بعد دخولها الأجواء الايرانية فوق مياه الخليج الفارسي بعد تحذيرها عدة مرات وعدم إكتراثها لهذه التحذيرات، مؤكدا بان مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية حذروا مرارا بان ايران سترد رداً قاسياً على أي إعتداء يطال حدودها.

من جانبها أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تدعو الشركاء في الإتفاق حول برنامج إيران النووي إلى توحيد الجهود لإنقاذ الإتفاق، وإجراء اتصالات على المستوى الوزاري في حال الضرورة.

وقال مسؤول في الخارجية الروسية في حديث لوكالة "إنترفاكس": إن "الجانب الروسي على قناعة بأن السبيل الوحيد للحفاظ على خطة الأعمال المشتركة الشاملة (الخاصة برنامج إيران النووي) يكمن في تنفيذ كافة الأطراف المعنية لالتزاماتها بشكل كامل والعمل الجماعي المركّز على التصدي للتحديات الآتية من الخارج".

وأضاف المسؤول: "ندعو الشركاء في خطة العمل المشتركة بحزم إلى توحيد الجهود لتحقيق الهدف المشترك من خلال تكثيف الجهود في الأطر المتفق عليها، بما في ذلك على المستوى الوزاري في حال الضرورة".

الى ذلك أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن واشنطن لا تسعى للحرب مع إيران وأنها مستعدة للتفاوض مع طهران، بشأن برنامجها النووي، لكنها لن تتراجع عن مواقفها، على حد تعبيره.

وقال بنس في تصريح أدلى به: إن الولايات المتحدة تأمل فيما هو أفضل، والقوات المسلحة الأمريكية مستعدة لحماية البلاد ومصالحها ومواطنيها.

وأضاف: "يجب على إيران ألا تترجم ضبط النفس الأمريكي على أنه نقص عزم"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران. نرغب في الحوار ومستعدون للإنصات، لكن أمريكا لن تتراجع".

يأتي هذا التصريح غداة إعلان الرئيس الأمريكي، أن إيران لن تملك أبدا السلاح النووي، داعيا إياها بأن تكون حذرة، بعد أن أعلنت طهران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.