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رقم الخبر: 257981 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 17:25 الاقسام: اقتصاد  
ترانزيت أكثر من مليار دولار من السلع عبر منفذ باشماق

ترانزيت أكثر من مليار دولار من السلع عبر منفذ باشماق

قال مدير مصلحة الجمارك في محافظة كردستان: انه وخلال الثلاثة أشهر الأخيرة تم ترانزيت 428 ألفاً و۸۰۲ طن من السلع والبضائع بقيمة مليار و151 مليوناً و608 آلاف دولار عبر منفذ باشماق الحدودي.

وأضاف بختيار رحماني بور، أمس الثلاثاء، في تصريح لوكالة (إرنا): انه خلال هذه الفترة تم تصدير سلع ايرانية بمقدار ۱۳ ألفاً و۳۳۲ طناً الى إقليم كردستان العراق عبر منفذ باشماق الحدودي.

ويعتبر منفذ باشماق الأكبر في محافظة كردستان (غرب ايران) بمحاذاة إقليم كردستان العراق. ويوجد في محافظة كردستان ثلاثة منافذ حدودية هي سنندج وباشماق في مريوان وسيرابند في بانه.

 

 
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