الجيش واللجان الشعبية اليمنية يحبطون محاولة تقدم لقوات التحالف السعودي على ابواب الحديد قبالة منفذ علب بعسير ووثق الإعلام الحربي جانباً من مشاهد الاشتباكات، شاركت فيها وحدة الإسناد الصاروخي والمدفعي بدك تجمعات وتحصينات المسلحين، حيث دمر المقاتلون آلية وأحرقوا مخزن أسلحة الى جانب خسائر المسلحين عقب فشلهم في تحقيق أي تقدم.