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رقم الخبر: 257979 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 17:24 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الجيش واللجان الشعبية اليمنية يحبطون محاولة تقدم لقوات التحالف السعودي على ابواب الحديد قبالة منفذ علب بعسير

الجيش واللجان الشعبية اليمنية يحبطون محاولة تقدم لقوات التحالف السعودي على ابواب الحديد قبالة منفذ علب بعسير

ووثق الإعلام الحربي جانباً من مشاهد الاشتباكات، شاركت فيها وحدة الإسناد الصاروخي والمدفعي بدك تجمعات وتحصينات المسلحين، حيث دمر المقاتلون آلية وأحرقوا مخزن أسلحة الى جانب خسائر المسلحين عقب فشلهم في تحقيق أي تقدم.
الجيش واللجان الشعبية اليمنية يحبطون محاولة تقدم لقوات التحالف السعودي على ابواب الحديد قبالة منفذ علب بعسير
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