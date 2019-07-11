قال نائب مدينتي رفسنجان وأنار في مجلس الشورى الاسلامي: ان أكثر من 5ر3 مليار دولار من المحاصيل الزراعية يتم تصديرها سنوياً من ايران ترجع أكثر من 5ر1 مليار دولار منها الى تصدير الفستق.

وأضاف أحمد أناركي محمدي، مساء الاثنين، انه في العام الماضي الايراني (ينتهي في ۲۱ آذار/ مارس) تم تصدير السلع غير النفطية بقيمة 47 مليار دولار حصة المحاصيل الزراعية 5ر3 مليار دولار ويحتل الفستق 50 بالمائة من الصادرات. وبيّن ان ۱۰۰ إلى 150 ألف طن من الفستق ينتج سنوياً من إجمالي ۲۸۰ ألف هكتار من حدائق محافظة كرمان، حيث تعود عائدات تصديره الى البلاد.

وتحظى مدينتا رفسنجان وأنار في محافظة كرمان (وسط ايران) بحصة عالية من إنتاج الفستق وتصديره. وتقع مدينة أنار على بعد ۲۱۰ كيلومترات من كرمان.