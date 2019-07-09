أكد قائد القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، يوم الثلاثاء، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تحولت اليوم الى قوة اقلمية معتبرة، وهذا امر لا تتحمله أميركا.

وفي حديثه خلال ملتقى قادة ومسؤولي القوة البرية للحرس الثوري المنعقد في مدينة مشهد المقدسة، أشار العميد محمد باكبور الى اقتدار ايران الاسلامية في مختلف الجوانب، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحولت اليوم الى قوة اقليمية معتبرة، وهذا أمر لا تتحمله اميركا.

وأضاف: ان استهداف طائرة العدو المسيرة المعتدية، والذي حدث مؤخرا، غير الظروف لصالح الجمهورية الاسلامية، وهذا الاجراء حطم هيمنة اميركا، وبعد هذا الحدث أدرك الجميع اكثر مما مضى اننا اقوياء.

وبيّن: ان الاحداث الاخيرة أثارت الغموض والارباك في استراتيجية العدو، وبالطبع فإن الاعداء لن يتركوا الجمهورية الاسلامية لحالها، لذلك علينا ان نزيد من جاهزيتنا في مختلف الجوانب بما فيها القضايا الاقتصادية، وان نحبط مؤامرة الاعداء من خلال إحباط أثر الحظر.

ولفت الى اهمية استخدام القدرات المحلية لمواجهة الحظر، وقال: لو أبدينا ضعفا في مواجهة حظر الاعداء، فإن العدو سيستخدم هذه الورقة ضدنا.

وتطرق الى نقض اميركا للعهد في الاتفاق النووي، وحنكة قائد الثورة في المقاومة الفاعلة في مواجهة اميركا، وقال: لا ينبغي ان نتراجع امام الاعداء، فالعدو سيتقدم بنفس النسبة التي نتراجع فيها امامه، ولذلك فإن مواجهة نقض الاعداء للعهد في الاتفاق النووي أُدرجت على جدول أعمال الجمهورية الاسلامية.

وأردف اننا تحولنا الى قوة لافتة في المجال التكنولوجي، حيث نوفر احتياجاتنا الدفاعية بأنفسنا، مضيفا ان القوة البرية للحرس الثوري ازدادت قوة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ بشكل لافت، وهذا الموضوع يرفع من قدراتنا وقوتنا في ساحة المعركة.