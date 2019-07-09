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رقم الخبر: 257971 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 17:08 الاقسام: محليات  
المنسق الاممي للشؤون اللبنانية يلتقي بوزير الخارجية الايراني

المنسق الاممي للشؤون اللبنانية يلتقي بوزير الخارجية الايراني

التقى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيش" بوزير الخارجية "محمد جواد ظريف" وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وافاد القسم الاعلامي لوزارة الخارجية الايرانية، اليوم (الثلاثاء)، ان المسؤول الاممي الذي يزور ايران حاليا اجرى اليوم الثلاثاء مباحثات مع وزير الخارجية الايراني.

واشار كوبيش وظريف خلال هذا اللقاء الى الظروف الحساسة والمعقدة الراهنة في المنطقة، كما استعرضا مجموعة واسعة لمختلف القضايا الاقليمية وايضا التطورات في لبنان.

علما ان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش كان قد التقى ابّان تسلم مهامه الاممية (في 12 شباط/فبراير 2019) بسفير الجمهورية الاسلامية لدى لبنان.

 

 
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