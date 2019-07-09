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رقم الخبر: 257970 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 17:04 الاقسام: سياسة  
المتحدث باسم وزارة الخارجية يزور المقر الرئيسي لوكالة "ارنا"

المتحدث باسم وزارة الخارجية يزور المقر الرئيسي لوكالة "ارنا"

قام المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي، اليوم الثلاثاء، بزيارة المقر الرئيسي لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) بطهران وتفقد الاقسام المختلفة فيها.

والتقى موسوي خلال هذه الزيارة بالمدير العام لوكالة "ارنا"، سيد ضياء هاشمي، كما تفقد الاقسام المختلفة بما فيها وحدات تحرير الاخبار الخارجية والمحلية والتقارير الخبرية وايضا وحدة التصوير لدى الوكالة الرسمية للانباء في ايران.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / ارنا
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