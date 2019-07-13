أعلن مكتب الادعاء العام في اسطنبول يوم الثلاثاء: إن تركيا أمرت بالقبض على 176 عسكريا للاشتباه في صلتهم بشبكة تقول أنقرة إنها وراء محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات.

وذكر البيان أن من بين العسكريين الصادرة بحقهم أوامر اعتقال ضابطا برتبة كولونيل واثنين برتبة لفتنانت كولونيل وخمسة برتبة ميجر وسبعة برتبة كابتن و100 برتبة لفتنانت في عملية تشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية.

وتتهم أنقرة فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز 2016. وينفي كولن أي صلة له بالأمر.

وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين لمحاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.

وانتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات لحقوق الإنسان حجم الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.

وتقول أنقرة إن الاجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة كولن.

مسلحو الكردستاني يقتلون جنديّين تركيين جنوب شرقي البلاد

من جهتها قالت وزارة الدفاع التركية، أمس الثلاثاء، إن هجوما في جنوب شرق البلاد، شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني، أسفر عن مقتل جنديين.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم الذي طال مركبة عسكرية أدى أيضا إلى إصابة جندي ثالث، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت أن الهجوم وقع في إقليم هكاري، الذي يقع على الحدود مع العراق وإيران، و"نفذه المسلحون الأكراد عن بعد". ولم توضح الوزارة طبيعة الهجوم الذي استهدف المركبة.

ويصف الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه تنظيم إرهابي.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع على إطلاق أنقرة، عملية "المخلب"، ضد قواعد الحزب الكردي داخل إقليم كردستان العراق المجاور، "بهدف القضاء على الحزب الكردي بشكل كامل"، وفق وسائل إعلام تركية، الأمر الذي لا يبدو أنه تحقق.

وأوقع النزاع بين السلطات التركية ومقاتلي الكردي، الذي يطالب بالحكم الذاتي في مناطق الأكراد بالبلاد، أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعه عام 1984.

وينشط حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد، إلا أن له قواعد عسكرية في شمال العراق يستهدفها الطيران التركي بشكل دوري، الأمر الذي أثار مرارا احتجاجات من جانب بغداد.