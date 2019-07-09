صنع أبواب العتبة الكاظمية المقدسة في مدينة مشهد المقدسة يستمر الفنانون الايرانيون في مشهد المقدسة (شمال شرق ايران) صنع الأبواب الذهبية لعتبة الإمامين الهمامين موسى بن جعفر الكاظم ومحمد بن علي الجواد "عليهما السلام" والذي يمر بمراحله الاخيرة.