  • الثلاثاء ٦ ذی قعده ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يوليو 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257965 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 17:11 الاقسام: الوسائط المتعددة  
صنع أبواب العتبة الكاظمية المقدسة في مدينة مشهد المقدسة

صنع أبواب العتبة الكاظمية المقدسة في مدينة مشهد المقدسة

يستمر الفنانون الايرانيون في مشهد المقدسة (شمال شرق ايران) صنع الأبواب الذهبية لعتبة الإمامين الهمامين موسى بن جعفر الكاظم ومحمد بن علي الجواد "عليهما السلام" والذي يمر بمراحله الاخيرة.
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
صنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهدصنع ابواب العتبة الكاظمية المقدسة في مشهد
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/8054 sec