ستكون الجماهير الرياضية العراقية، على موعدٍ مع أمسية كروية مثيرة مساء اليوم الثلاثاء، تجمع قطبي الكرة بين القوة الجوية والزوراء في كلاسيكو العراق، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز، التي ستقام على ملعب الشعب الدولي بتمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد التاسعة والنصف بتوقيت طهران.

وكان الفريقان قد التقيا بالثالث والعشرين من الشهر الماضي، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى، وانتهت بفوز القوة الجوية بهدفٍ نظيف سجله اللاعب عماد محسن، ليثأر القوة الجوية من خسارة الكأس بعد أن خسر من الزوراء بأربعة أهداف، في دور النصف النهائي التي أقيمت بالحادي عشر من الشهر الماضي.



وخسر الزوراء فرصة المنافسة على اللقب منذ عدة جولات، بسبب الفارق الكبير بينه وبين المتصدر وكذلك الوصيف، بينما يمتلك القوة الجوية بصيصاً من الأمل للمنافسة على لقب الدوري العراقي للموسم الحالي.



ويتصدر فريق الشرطة المنافسة برصيد 85، بينما يمتلك القوة الجوية الوصيف 78 نقطة، مقابل 58 نقطة للزوراء صاحب المركز الثالث.