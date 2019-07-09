تسببت بجعة تسير متبخترة على أحد الطرق السريعة في ألمانيا في تصادم متسلسل لأربع سيارات.

وقالت الشرطة إن سائقة سيارة توقفت فجأة عندما رأت البجعة على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا.

وتمكن سائقا سيارتين أخريين خلف هذه السيارة من التوقف في الوقت المناسب، إلا أن سيارة رابعة تقودها امرأة 67 عاما اصطدمت بالسيارات التي أمامها، ما أسفر عن إصابتها بجروح ونقلها إلى المستشفى.

كما أصيب سائق آخر بجروح طفيفة. ولم تتمكن السيارة الأولى من تفادي البجعة، التي نفقت تحت عجلاتها.