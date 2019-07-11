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رقم الخبر: 257959 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 15:44 الاقسام: سياسة  
انعقاد الاجتماع الاستشاري القانوني بین ایران والیابان في طوکیو

انعقاد الاجتماع الاستشاري القانوني بین ایران والیابان في طوکیو

عقد في العاصمة اليابانية طوكيو الاجتماع الاستشاري القانوني بین ایران والیابان برئاسة مدراء الدائرة القانونية الدولية في وزارة خارجية البلدين.

وافادت ارنا عن المركز الاعلامي لوزارة الخارجية انه تم خلال هذه المباحثات التأكيد على ارادة حكومتي البلدين لتمتين علاقاتهما الثنائية في جميع المجالات واكثر من ذي قبل، وضرورة استمرار المفاوضات في جميع القضايا القانونية الدولية والمشتركة بين الجانبين.

من جانبه اشار الوفد الايراني الى اهمية تطوير التعاون القانوني بين طهران وطوكيو على صعيد المحافل الاقليمية والدولية.

وفي الختام، اكد الجانبان على مواصلة المباحثات الثنائية وتقرر ان يكون الاجتماع التالي العام القادم في طهران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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