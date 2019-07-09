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رقم الخبر: 257958 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 17:12 الاقسام: الوسائط المتعددة  
إفتتاح معرض الأشغال اليدوية في محافظة المركزية

إفتتاح معرض الأشغال اليدوية في محافظة المركزية

بدأ يوم الاثنين المعرض الوطني الرابع عشر للاشغال اليدوية أعماله بمشاركة 30 محافظة ايرانية إلى جانب المعرض الأول لصناعة السياحة والمهرجان السادس للأزياء في أراك مركز محافظة المركزية (وسط ايران.)
افتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزيةافتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزية
افتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزيةافتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزية
افتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزيةافتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزية
افتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزيةافتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزية
افتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزيةافتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزية
افتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزيةافتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزية
افتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزيةافتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزية
افتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزيةافتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزية
افتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزيةافتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزية
افتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزيةافتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزية
افتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزيةافتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزية
افتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزيةافتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزية
افتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزيةافتتاح معرض الاشغال اليدوية في محافظة المركزية
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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