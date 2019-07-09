إفتتاح معرض الأشغال اليدوية في محافظة المركزية بدأ يوم الاثنين المعرض الوطني الرابع عشر للاشغال اليدوية أعماله بمشاركة 30 محافظة ايرانية إلى جانب المعرض الأول لصناعة السياحة والمهرجان السادس للأزياء في أراك مركز محافظة المركزية (وسط ايران.)