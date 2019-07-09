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رقم الخبر: 257957 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 17:19 الاقسام: رياضة  
تغريم سيرينا عشرة آلاف دولار بسبب إلحاق الضرر بملعب في ويمبلدون

تغريم سيرينا عشرة آلاف دولار بسبب إلحاق الضرر بملعب في ويمبلدون

ذكرت وسائل إعلام أن نادي عموم إنجلترا فرض غرامة عشرة آلاف دولار على سيرينا وليامز بعدما تسببت بمضربها في إلحاق الضرر بأحد ملاعب بطولة ويمبلدون للتنس قبل انطلاق المسابقة.

ولم تعلق سيرينا على العقوبة بينما ستلعب مع مواطنتها الأمريكية أليسون ريسك في دور الثمانية يوم الثلاثاء وتتطلع إلى حصد لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى.

وعوقب فابيو فونيني بغرامة ثلاثة آلاف دولار بسبب تصرف غير رياضي خلال مشادة في مباراة انتهت بالخسارة في الدور الثالث أمام تينيس ساندجرين.

وقال اللاعب الإيطالي إنه يتمنى انفجار ”قنبلة“ في نادي عموم إنجلترا.

وتعرض نيك كيريوس لغرامة ثمانية آلاف دولار في المجموع بسبب وقائع في مباراتيه بالدور الأول والثاني. وخسر اللاعب الأسترالي أمام رفائيل نادال في الدور الثاني.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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