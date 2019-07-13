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رقم الخبر: 257955 تاريخ النشر: تموز 09, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: رياضة  
هل يستطيع ميسي ونيمار وجريزمان وسواريز اللعب معاً ؟

هل يستطيع ميسي ونيمار وجريزمان وسواريز اللعب معاً ؟

قامت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأخذ أراء لاعبين سابقين لنادي برشلونة لمعرفة رأيهم بخصوص الصفقة الضخمة لنادي برشلونة بالتوقيع مع الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان والفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

ويستعد النادي الكتالوني لدفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان والبالغ 120 مليون يورو ، بينما يقترب نيمار من العودة إلى برشلونة بعد عامين من بيعه لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.
وسئل اللاعبون السابقون مثل خريستو ستويشكوف وبيتشي ألونسو عن إمكانية اللعب بالرباعي ليونيل ميسي ولويس سواريز وجريزمان ونيمار في تشكيلة واحدة مع برشلونة.
وكانت إجابة ستويشكوف “لا أرى أي سبب يمنع اللعب بهم معاً ، هنالك العديد من الأراء المتضاربة بشأن اللعب بالرباعي معاً ، ميسي وسواريز ونيمار وجريزمان حتى عثمان ديمبيلي يستطيعون اللعب معاً ، هنالك الكثير من الاختلافات بينهم ، نيمار وديمبيلي يستطيعان اللعب في مكان أخر ويمكن اللعب بأربعة منهم في نفس التشكيلة ، هذا ما حدث معنا عندما لعب روماريو ولاودروب وجويكو وساليناس وتكسيكي وأنا”.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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