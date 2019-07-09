كشف مسؤول في وزارة التجارة والصناعة الروسية عن سعر سيارة «آوروس» الروسية الفاخرة من إنتاج مشروع «كورتيج»، الذي تسيطر الإمارات عبر شركتها «توازن» على حصة فيه.

وذكر المسؤول أن «آوروس» «سيدان» ستعرض بحوالي 18 مليون روبل ما يعادل 285 ألف دولار، لكنه أشار إلى أن السعر النهائي سيتم إعلانه عند طرح الدفعة الأولى من هذه السيارات الفارهة.

وفي وقت سابق قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إنه سيتم بيع 5 أو 6 سيارات «آوروس» فقط خلال العام الجاري بسبب تنفيذ طلبية حكومية من هذه السيارات وانشغال مواقع الإنتاج.

و«آوروس» من بواكير مشروع «كورتيج»، أو «الموكب» لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات «الليموزين» و«سيدان» و«ميني فان» لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم رئيس البلاد وستباع في الأسواق تحت ماركة «آوروس».

وأطلق مشروع «كورتيج» بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

وفي فبراير الماضي وقعت شركة «توازن» الإماراتية اتفاقية دخلت بموجبها شريكا استراتيجيا في مشروع «آوروس»، واستحوذت على 36% في المشروع باستثمار 110 ملايين يورو على مدى السنوات الثلاث القادمة.